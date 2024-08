No all'antenna Iliad in via del Ronzinello, nascerà in un'altra zona di Fucecchio

Una nuova proposta di localizzazione per un'antenna della telefonia mobile è arrivata al Comune di Fucecchio da parte della società Iliad Italia Spa. Nell'istanza di autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto Radio elettrico (Stazione Radio Base per telefonia mobile) il gestore aveva indicato un'area privata situata in Via del Ronzinello.

Come da termini di legge, è stata convocata la conferenza di servizi per acquisire i pareri di ARPAT Area Vasta Centro – Settore Agenti Fisici, Usl Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione – Empoli e Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune di Fucecchio.

Ad esprimere parere negativo alla installazione sull'area individuata è stato l'Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune che ha ritenuto la localizzazione dell'impianto incompatibile con la gestione locale del rischio idraulico e con il Regolamento Urbanistico vigente riguardo al vincolo preordinato all’esproprio specifico per la zona.

L'amministrazione comunale, a conclusione della conferenza dei servizi, ha proposto a Iliad la localizzazione su due aree alternative, una nei pressi del parcheggio del palazzetto dello sport in via Fucecchiello, l'altra invece presso lo Stadio Comunale F. Corsini.

La Società Iliad Italia Spa ha accolto favorevolmente la controproposta scegliendo l'area verde di proprietà comunale vicina al palazzetto dello sport.

L'area adesso dovrà essere perimetrata nella misura strettamente necessaria all'installazione del palo porta antenne e relativi apparati, individuando soluzioni di mitigazione dell'impatto visivo in armonia con il contesto circostante.

“Nel caso specifico di via del Ronzinello - spiega la sindaca Emma Donnini - è stato possibile chiedere a Iliad una differente localizzazione visto il parere negativo dell'Ufficio Edilizia e Urbanistica dovuto ad un rischio idraulico. Cosa che invece non è stata possibile a Botteghe in quanto la localizzazione dello stesso gestore lungo via Pistoiese era conforme alle prescrizioni".

Si ricorda inoltre che il Comune di Fucecchio fa parte della ristretta cerchia dei comuni italiani, circa il 15% del totale, che si sono dotati di un Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili, realizzato con la consulenza tecnica specializzata di Polab, una società indipendente che opera nel campo dell’elettromagnetismo ambientale con progetti, misure e monitoraggi nei settori dell’industria, dei servizi e della pubblica amministrazione locale.