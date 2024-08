Daniele Testi alla guida di Estar

Cambio alla guida di Estar, la centrale acquisti ed ente di supporto tecnico della sanità pubblica regionale. Massimo Braganti sarà in pensione dal 1 settembre e da subito arriverà al suo posto Daniele Testi, attuale direttore amministrativo (da sette anni) e numero due dell’ente, che conosce bene. Una scelta dunque di valorizzazione interna.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato la proposta nel corso di una conferenza stampa in cui sono stati sottolineati importanza e numeri dell’ente toscano, che conta oltre novecento dipendenti e si occupa di acquisti di beni e servizi per tutte le aziende sanitarie della regione, istruisce e realizzate concorsi selezioni, elabora ogni mesi 60 mila cedolini e stipendi di tutto il personale del servizio sanitario e gestisce apparecchiature e utenze informatiche.

“Quella di Daniele Testi mi è sembrata la scelta giusta per valorizzare il ruolo dell’ente – sottolinea il presidente Giani -, lui che prima degli ultimi sette anni da direttore amministrativo di Estar ha guidato uno dei tre Estav, ovvero gli enti di supporto tecnico amministrativo di area vasta che esistevano prima di accentrare tutte le funzioni su un’unica struttura regionale”.

“Testi – prosegue Giani - ha anche guidato l’Asl di Grosseto, fino alla riforma che ha ridotto a tre in Toscana le aziende sanitarie. Dunque una grande esperienza e conoscenza della sanità regionale per ben operare nel contenimento ed organizzazione della spesa, che è il principale dei compiti ed obiettivi che mi aspetto da Estar, ma anche nella formazione del personale e nell’istruttoria dei concorsi, che sono altre importanti competenze affidate all’ente”.

“Ringrazio Braganti – prosegue Giani – per l’ottimo lavoro svolto e sono certo che Testi possa fare altrettanto. La sanità toscana conta dieci direttori generali, tra Asl, aziende ospedaliere universitarie, Fondazione Monasterio, Meyer, Ispro ed Estar e Testi sarà uno dei magnifici dieci”. Il presidente ha firmato e inviato stamani la lettera di proposta di nomina di Testi alla guida di Estar alla commissione consiliare sanità, che si dovrà pronunciare entro venti giorni. Da lunedì, vista la vacanza immediata per via dell pensionamento di Braganti, Testi sarà comunque da subito sulla poltrona di comando dell’ente: in via transitoria anche se non formalmente nominato, per sessanta giorni come prevede la legge.

“Ritengo che Estar sia ancora una buona idea – commenta a caldo Testi, ringraziando Giani per la fiducia accordata – Magari si tratterrà di rivedere alcuni meccanismi, per essere ancora più performanti. Ma è indubbio che il valore aggiunto di un ente come questo, a beneficio dell’intera sanità pubblica”.

Valore di cui è convinto anche il presidente. “Alcuni funzioni possono tornare anche alle Asl - dice - ma su altre i vantaggi offerti da Estar sono indiscutibili”. E cita il caso della gara sulla robotica. “Una gara non semplice, ma che ha permesso di conseguire risparmi importanti rispetto agli affidamenti diretti, con la fornitura di apparecchiature all’avanguardia e di grande tecnologia”.

Priorità immediate? “Oltre al contenimento della spesa – risponde Testi – una delle priorità di Estar sarà sicuramente tutta la partita legata ai fondi del Pnrr”. “Quanto alla mia nomina - ammette - sono consapevole che sia impegnativa, come impegnativa è la gestione di un ente come Estar”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa