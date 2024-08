I Carabinieri di Pontedera hanno denunciato un 52enne per porto ingiustificato di armi e possesso di droga. Fermato il 29 agosto, l'uomo è stato trovato con un coltello di 18,5 cm e 0,53 grammi di eroina. È stato segnalato alla Prefettura per il possesso della droga e denunciato all'Autorità Giudiziaria per il porto d'armi. Il coltello e la droga sono stati sequestrati, e la responsabilità dell'uomo sarà valutata dalle autorità competenti.