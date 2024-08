Tenta di rubare abiti e cosmetici in un negozio, denunciata 60enne

I Carabinieri di Livorno sono intervenuti in un negozio dove una 60enne è stata vista aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali e poi allontanarsi senza pagare. La donna, di origini tunisine, è stata fermata e trovata in possesso di capi di abbigliamento e cosmetici rubati, confermato anche dalle immagini di videosorveglianza. È stata denunciata per furto aggravato, mentre la merce è stata recuperata e restituita. La donna è da considerarsi innocente fino a una sentenza definitiva.