I carabinieri di San Miniato hanno denunciato una persona. Hanno fermato un'auto di grossa cilindrata con a bordo tre persone. Dalla perquisizione del veicolo sono saltati fuori dei grimaldelli oltre a tronchese taglia bulloni, scalpello e guanti da meccanico. Il proprietario del veicolo non ha saputo fornire motivazioni valide sul possesso degli oggetti. Per questo motivo è stato denunciato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate.