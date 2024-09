E' stata una domenica di disagi in FiPiLi, nell'area fiorentina. Nel pomeriggio un'auto in fiamme tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione Firenze ha creato 3 chilometri di coda. In serata, ancora un veicolo in fiamme, questa volta tra le uscite di Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, in direzione mare. Anche in questo caso si sono verificati rallentamenti a causa del fumo.