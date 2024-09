Nella notte appena trascorsa i vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti con due squadre dalle ore 02:15 in poi, su tre interventi distinti nella zona di Novoli in Via Piero Cironi, in Piazza Dalmazia, in Via Panciatichi angolo Via della Ghiaccia, e in Via Fantoni nei pressi della stazione ferroviaria, in seguito a incendi di 5 autovetture regolarmente parcheggiate sulla pubblica via, per le quali sono in corso le indagini.