"Dipingendo Orti Botanici", mostra di pittura al Fortilizio della Cittadella

Sarà inaugurata venerdì 6 settembre, alle ore 17.00, la mostra d'arte "Dipingendo Orti Botanici" ideata e curata da Giacomo Roberto e in programma fino al 22 settembre al Fortilizio della Cittadella. Contestualmente sarà possibile, nell'orario di apertura, visitare la torre Guelfa.

"Stiamo continuando – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini – a mettere a disposizione lo spazio del Fortilizio della Cittadella per le mostre di artisti pisani. In questo caso si tratta di Giacomo Roberto, pittore di Pisa, che oltre a esporre opere proprie mette in mostra anche lavori di altri artisti. Tutto questo si inserisce perfettamente nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale di promuovere artisti locali, affermati o emergenti, e il Fortilizio rappresenta una cornice straordinaria che viene messa a loro disposizione nella città di appartenenza".

Come suggerisce il titolo, i veri protagonisti di questa mostra sono gli Orti Botanici italiani, catturati dagli artisti in tutte le sfumature delle quattro stagioni. Accanto a queste opere anche dipinti che ritraggono parchi e oasi naturali. Queste creazioni, nel loro insieme, celebrano la straordinaria bellezza della flora del nostro Paese e richiamano l'attenzione sull'importanza fondamentale della conservazione ambientale e della biodiversità.

L’esposizione non ha ambizioni botaniche o scientifiche; il suo intento è raccontare l'esperienza di un artista che visita un orto botanico: ogni quadro diventa la testimonianza di un momento vissuto nella semplicità di una passeggiata, la narrazione di un punto di vista unico e la rappresentazione di un'emozione.

La mostra offre la possibilità di ammirare luoghi di tutta la penisola: hanno, infatti, partecipato artisti e allievi della scuola 'Alla Prima', presenti in ogni angolo del territorio nazionale, da Milano a Ragusa. Un attento lavoro online da parte della scuola

Le opere in mostra raffigurano:

- gli orti botanici di Pisa, Brera (Milano), Firenze, Ancona, Roma e Lecce;

- le oasi naturali di Massaciuccoli, Lago di Alviano (Terni), La Valle (Perugia), Villa Giovannina (Treviso), Parco del Fiume Oglio (Brescia), Giardino della Minerva (Salerno), Parco 2 Giugno (Bari), Giardino delle Zoccate (Massafra, Taranto) e Parco di Torre Guaceto (Brindisi).

Alla mostra hanno contribuito 26 tra pittrici e pittori: Giacomo Roberto, Ada Angelica Perchinenna, Anna Caterina Cabino, Antonella Mannucci, Arianna Catalli, Carla Daini, Caterina Proietti, Cosima Guarnieri, Cristiano Mozzillo, Danuta Sandomierska, Francesca Mele, Giovanna Costantini, Giovanna Rocca, Leonardo Chiarini, Laura Vivona, Lisa Marcello, Luca Girolami, Marco Lattarulo, Mario Migliaro, Mario Occhipinti, Patrizia di Marino Baldi, Raffaele D’Agostino, Roberta Gatti, Silvia Peruzzi, Silvia Renzi, Stefano Agostini e Veronica Rinaldi.

Gli artisti hanno realizzato 90 opere, principalmente ad olio, nei formati 30x40 e 40x40, utilizzando la tecnica "Alla Prima". Questa tecnica favorisce l’immediatezza e la freschezza del risultato finale, richiedendo abilità nel gestire la pittura ad olio in strati di fresco su fresco, nel rispetto della tradizione pittorica.

La filosofia della scuola si concentra sul miglioramento della presenza, dell'attenzione e dell'intenzione consapevole in ogni fase della pittura, dall'osservazione alla cura dei dettagli. La scuola supporta gli allievi anche nell'esperienza espositiva e nella presentazione del proprio lavoro. Nella convinzione che l'artista, a qualunque livello si trovi, sia un soggetto che deve dialogare con la società, portando il suo contributo e mettendo a servizio del bene comune la sua sensibilità e il suo particolare punto di vista.

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì con orario 16.00-19.00, e dal venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Per informazioni e appuntamenti si può contattare la scuola "Alla prima" al numero 3334778224 o scrivere una mail a scuoladipittura.allaprima@gmail.com.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa