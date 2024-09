Ospedale Versilia, chirurgia d'avanguardia grazie al nuovo robot Da Vinci

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini, assieme al presidente della conferenza dei sindaci della Versilia Giorgio Del Ghingaro e alla direttrice generale dell’Asl Toscana Nordovest Letizia Casani, hanno partecipato all’inaugurazione del robot chirurgico che da oggi è attivo all’ospedale della Versilia.

“L’innovazione delle infrastrutture ospedaliere - ha detto il presidente Giani - è un percorso cui va data particolare attenzione perché quello che la tecnologia può dare rispetto a un tessuto come quello toscano, in questo caso la Versilia, è fondamentale a supporto del lavoro dei medici, dei primari, degli operatori sanitari che operano a favore della cittadinanza. La robotica ci permette di fare un ulteriore salto di qualità verso l’infrastrutturazione tecnologica e di coniugare la stessa qualità alla professionalità. Dotare la Toscana Nord-ovest di un robot come questo, in grado di garantire anche cinquecento interventi di chirurgia mininvasiva di vario tipo all’anno, permetterà di ridurre le liste di attesa e di contenere globalmente i costi”. “Si tratta - specifica Giani - di un robot della tecnologia Da Vinci che da oggi è operativo all’ospedale situato a Lido di Camaiore. È un robot della più evoluta tecnologia ideato per la chirurgia mininvasiva. È un sistema robotico non modulare, con quattro braccia su un’unica piattaforma, che inizialmente sarà utilizzato dal reparto urologia, in particolare per il tumore alla prostata, ma che successivamente anche la chirurgia generale e la ginecologia potranno utilizzare. In ogni caso si tratta del primo robot di questo genere che viene attivato nel sistema ospedaliero dell’Asl Toscana Nord-ovest.”

“La Toscana è all’avanguardia per la robotica pubblica in Italia” - ha affermato l’assessore Bezzini-. In Toscana sono operativi diversi robot in varie realtà ospedaliere. Il livello è tra i più alti, se non il più alto a livello nazionale, in ambito di chirurgia robotica svolta nelle strutture pubbliche. Vogliamo tuttavia potenziare ulteriormente questo tipo di attività. È un servizio estremamente qualificato per i pazienti ma anche funzionale per i professionisti che dovranno utilizzarlo. La direzione dell’azienda Nord-ovest, in accordo con la Regione, ha deciso di installare questo robot nell’ospedale Versilia, dove sostanzialmente c’è una vocazione chirurgica sviluppata storicamente e dove potranno essere realizzati anche quattro o cinquecento interventi all’anno di chirurgia mininvasiva”.

Il presidente della Conferenza dei sindaci della Versilia, Giorgio Del Ghingaro, primo cittadino di Viareggio, ha così commentato: “Inserire nell’ospedale Versilia questo robot è sicuramente un segnale di attenzione ma è anche l’elemento qualitativo che serviva a completare un percorso di appropriatezza sanitaria che l’ospedale Versilia sta perseguendo da anni. Il personale è assolutamente all’altezza della situazione. Adesso ha anche uno strumento, peraltro multidisciplinare, che servirà a dare ancora più qualità”. E ancora: il lavoro che la comunità dei sindaci ha fatto in questi anni è proprio quello di sollecitare l’azienda ad investire sull’ospedale Versilia per una serie di motivi geografici ma anche turistici perché l’ospedale in alcuni periodi dell’anno è sollecitato da presenze ulteriori rispetto alla popolazione residente”.

Anche la direttrice generale dell’Asl Toscana Nord-ovest, Letizia Casani, ha espresso soddisfazione: “Ho atteso molto, come voi, questo momento. L’ho atteso tanto e finalmente è arrivato. È un robot, collocato in Versilia, ma è sul territorio dell’Asl Toscana Nord-ovest ed è a disposizione di tutti coloro che hanno necessità di avere un intervento di questo genere. Devo dire che la nostra azienda, lo dico con orgoglio, dispone di professionisti di eccellenza”.

A partire dalle ore 14 sono stati eseguiti i primi interventi nelle sale operatorie dell’ospedale di Lido di Camaiore. Poco prima il robot chirurgico era stato mostrato dalla direttrice Casani al presidente Giani, all’assessore Bezzini, al sindaco Del Ghingaro e ad altri invitati.

Alla conferenza stampa di presentazione del sistema robotico, invece, hanno partecipato, tra gli altri, anche la consigliera regionale Valentina Mercanti, il direttore sanitario dell’Asl Giacomo Corsini, la direttrice dell’ospedale Versilia Lisanna Baroncelli, il direttore del dipartimento delle specialità chirurgiche Andrea Carobbi, il direttore dell’area delle specialità chirurgiche dell’Asl Maurizio De Maria, il direttore della chirurgia del Versilia Marco Arganini, il direttore dell’urologia del Versilia Sandro Benvenuti, Chiara Pini per il dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche e il direttore della zona distretto Versilia Alessandro Campani.