Pistoia ricorda l’8 settembre, giorno della Liberazione

Il Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia (Cudir) celebra con una serie di iniziative l’80° anniversario della Liberazione di Pistoia dal nazifascismo avvenuta l'8 settembre 1944.

Il programma inizia oggi, lunedì 2 settembre, con l’inaugurazione alle ore 18 nell’atrio del Palazzo comunale della mostra Antifascismo popolare a cura dell’Istituto storico della Resistenza e della Fondazione Valore Lavoro e Cgil. La mostra si potrà visitare fino al 14 settembre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20, il sabato dalle 7 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 19. L’ingresso è ingresso libero.

Venerdì 6 settembre alle ore 17.30 nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale sarà inaugurata la mostra Lungo i sentieri della Linea Gotica. Storie e resti di vite vissute in guerra a Pistoia a cura dell’associazione Fratelli sulla Montagna, aperta fino al 29 settembre. Sono previsti du incontri legati alla mostra dal titolo “Leggere la mostra”: il primo sabato 14 settembre alle 16 con l’autore Gabriele Caproni; il secondo sabato 28 settembre alle 16.30 con l’autore Daniele Amicarella.

Sabato 7 settembre alle ore 21 in piazza del Duomo si terrà il concerto “Canti e memorie per Pistoia liberata”. Sarà presente la vicesindaco Anna Maria Celesti. L’iniziativa è a cura di Anpi provinciale in collaborazione con la Sezione soci Coop di Pistoia, Fondazione Caript, Fondazione Giorgio Tesi Group, Cgil e Comune di Pistoia.

Sabato 7 e domenica 8 settembre nelle vie del centro storico cittadino e in piazza San Francesco avrà luogo il raduno di mezzi storici “Asi Mili Show 2024 – Vento di libertà” a cura dell’associazione Fratelli sulla Montagna.

Domenica 8 settembre, giorno della Liberazione di Pistoia, alle 11 in piazza della Resistenza la città rende omaggio ai caduti della Resistenza con la deposizione di una corona di alloro davanti al cippo a loro dedicato. A seguire la cerimonia si sposterà alla stazione ferroviaria in memoria delle persone internate nei campi di concentramento. In caso di pioggia l’evento si terrà nella Sala Maggiore del Palazzo comunale e le corone di alloro saranno deposte in forma privata.

Martedì 10 settembre alle 11 nel cortile del Palazzo comunale si terrà “Omaggio alla memoria in della piccola Ione Pacini, del magistrato Rinaldo Puxeddu e di Franca Pirami uccisi dai soldati tedeschi nel cortile di Palazzo omunale”. Sarà deposta una corona di alloro alla lapide a loro dedicata.

L’ultimo appuntamento del programma è giovedì 12 settembre alle 11 in piazza San Lorenzo con la cerimonia in ricordo dei martiri di San Lorenzo.

Per ulteriori informazioni scrivere a cudir@pistoia.comune.it oppure telefonare ai numeri – 0573 371234, 371290.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa