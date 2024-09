Ambiente, un piano comunale per migliorare la raccolta differenziata del vetro

Il progetto inizierà alla fine di settembre dal capoluogo, Fucecchio, e si estenderà nei mesi successivi a tutte le frazioni. E' quello che prevede la sostituzione di tutte le campane per la raccolta del vetro posizionate lungo le strade del territorio comunale. I contenitori saranno rimpiazzati da elementi di nuova generazione che garantiscono una maggiore durata nel tempo. Contestualmente alla sostituzione delle campane attuali, l'amministrazione comunale, in accordo con Alia Servizi Ambientali, ha previsto una diversa collocazione dei contenitori in tutti quei casi in cui si renda necessaria una maggiore sicurezza per i cittadini e per gli addetti che alla guida dei mezzi che si occupano dello svuotamento.

Come detto, il progetto prenderà il via dal capoluogo dove attualmente sono presenti 91 campane verdi. Al loro posto ne arriveranno 89 di nuova generazione mentre 2, proprio per motivi di sicurezza, verranno rimosse senza essere sostituite in quanto vicine ad altre già presenti. Di queste 89 ben 38 subiranno uno spostamento rispetto alla collocazione attuale.

“La differente ubicazione delle campane – spiega l'assessora all'ambiente Sabrina Mazzei – si rende necessaria per motivi diversi ma che hanno sempre a che fare con il tema della sicurezza, perseguendo il decoro e l’igiene urbana. Le nuove campane, infatti, hanno bisogno di un maggiore spazio di manovra intorno per essere svuotate; dobbiamo evitare, quindi, tutti quei luoghi nei quali i mezzi abbiano problemi ad avvicinarsi o nei quali siano presenti alberi o elementi di arredo urbano che potrebbero interferire con il braccio meccanico che solleva la campana. Altre campane invece verranno spostate perché ritenute in posizioni non del tutto funzionali e sicure per i cittadini che devono conferire i rifiuti in vetro. Una volta completata la sostituzione a Fucecchio procederemo con le frazioni nelle quali abbiamo già iniziato la ricognizione per valutare il posizionamento attuale. Ovviamente ci sarà modo per i cittadini di interagire con l'amministrazione comunale e suggerire soluzioni diverse qualora dovessero verificare problemi con la nuova disposizione dei contenitori. Crediamo di aver fatto le valutazioni con la massima attenzione ma, come sempre, siamo aperti a ricevere segnalazioni e proposte migliorative”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa