Cascina, è entrato in servizio il nuovo segretario comunale

Lunedì mattina è entrato in servizio il nuovo segretario comunale, il dottor Marco Ciancaglini, scelto dai Comuni di Cascina e Montopoli Val d’Arno per sostituire il dottor Franco Caridi, che è stato pensionato d’ufficio dal Ministero dell’Interno all’età di 65 anni. Otto erano state le manifestazioni di interesse alla nomina e la scelta è caduta su Marco Ciancaglini, segretario comunale di fascia A, che vanta un curriculum di alto profilo.

“La scelta del Ministero dell’Interno di collocare in pensione il dottor Caridi prima di quanto credessimo – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti – ha costretto la nostra amministrazione e quella di Montopoli Val d’Arno a ricercare un nuovo segretario che avesse le caratteristiche giuste per affrontare le sfide che ci aspettano. Abbiamo scelto il dottor Ciancaglini per l'esperienza in Comuni importanti e per un curriculum di alto profilo, idoneo a portare avanti gli obiettivi della nostra amministrazione. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare il dottor Caridi per l’attività svolta al nostro fianco e allo stesso tempo dare il benvenuto al dottor Ciancaglini, augurandogli buon lavoro per affrontare al meglio gli impegni del prossimo biennio”.

Marco Ciancaglini arriva a Cascina forte dell’esperienza maturata in Comuni importanti come Sesto San Giovanni e, per ultimo, Capannori. “Sono felice che le amministrazioni comunali di Cascina e Montopoli Val d’Arno abbiano scelto la mia figura professionale – ha detto il dottor Ciancaglini –. Sono pronto a mettere a disposizione dei due enti la mia esperienza, conscio delle sfide che ci aspettano a breve, medio e lungo termine, soprattutto quelle legate al Pnrr”.