Fiano, per la riqualificazione l'obiettivo è il cantiere nel 2025

Riqualificare alcune sedi stradali interne alla frazione, procedere con l'adeguamento e il ripristino, dove necessario, degli elementi di raccolta e scolo delle acque piovane e ripristinare la pavimentazione dei marciapiedi esistenti con opere mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Restituendo inoltre alla frazione una piazza Gasparri totalmente riqualificata. Questi i principali obiettivi del progetto di riqualificazione delle sedi stradali e dei marciapiedi nella frazione del Fiano. Il progetto esecutivo è stato approvato nel corso della scorsa legislatura, a fine settembre il consiglio comunale sarà chiamato a votare i punti all’ordine del giorno per poter inserire i lavori negli atti di programmazione finanziaria, al termine dell'iter di aggiornamento prezzi secondo il prezzario 2024. Il tutto in un’ottica di avvio lavori nella primavera del 2025 così da concludere gli interventi entro l’anno. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Campatelli, presente insieme a rappresentanti della giunta, dell’ufficio Lavori pubblici del Comune e al progettista Massimo Maccari, all’incontro pubblico che si è svolto nella serata di ieri, lunedì 2 settembre 2024, al circolo R. e C. di Fiano e Lucardo. Si è trattato del primo di alcuni appuntamenti che saranno promossi dall’amministrazione comunale per incontrare i cittadini delle frazioni e del centro.

“Ho preso questo impegno in campagna elettorale e intendo onorarlo – spiega il sindaco Campatelli - Siamo partiti da Fiano per condividere con i residenti il progetto che porterà alla riqualificazione di piazza Gasparri, delle sedi stradali e dei marciapiedi delle zone oggetto di intervento, e che porterà anche a una migliore regimazione delle acque meteoriche. Un intervento atteso, già condiviso con i residenti e con la Città Metropolitana nel 2021, quando è stato realizzato il progetto esecutivo. Un intervento che contiamo di avviare e concludere nel 2025. I primi passaggi funzionali a questo obiettivo sono in programma nel prossimo Consiglio comunale, a fine settembre: i consiglieri saranno chiamati a votare i punti all’ordine del giorno per poter inserire i lavori negli atti di programmazione finanziaria. Passaggi chiave per la concretizzazione di un progetto oggettivamente significativo in termini economici e per la comunità di Fiano. Anche la partecipazione all’incontro pubblico lo ha dimostrato. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato condividendo punti di vista, portando la propria esperienza: domande e osservazioni ci hanno permesso di entrare più che mai nel vivo del progetto e della visione che questa amministrazione ha per il presente e il futuro di Fiano e di Certaldo”.

Entrando più nel dettaglio, saranno interessate principalmente via Santa Maria Novella in direzione Marcialla, via Firenze in direzione Certaldo e piazza Gasparri: in ogni tratto d’intervento sono previsti anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’adeguamento della segnaletica verticale dove necessario.

Per quanto riguarda la zona di via Santa Maria Novella, in direzione Marcialla, fra l’altro sarà riasfaltato e dotato di ribassamento in corrispondenza dell'attraversamento pedonale il largo marciapiede che si trova sulla sinistra, mentre, sul lato destro, attualmente sprovvisto di sede pedonale, è prevista la costruzione di un marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso con collegamento a quello di via degli Olivi. In corrispondenza del bivio con via Firenze, nella zona della “Madonnina” il dislivello al momento presente sarà superato con la realizzazione di una piccola rampa di scale, collegando il marciapiede in progetto con quello già esistente, sottostante. Per tutti i tratti è prevista la sostituzione di cordonati e zanelle.

Per quanto riguarda via Firenze, in direzione Certaldo, partendo dall’incrocio con via Santa Maria Novella, sul lato sinistro iniziale, sarà realizzato il marciapiede attualmente mancante. Tutti gli altri marciapiedi saranno invece oggetto di interventi di sistemazione della pavimentazione. Fra l’attraversamento pedonale presente in via Firenze nei pressi del civico 143 e quello rialzato nella zona della scuole, ne sarà aggiunto un altro nei pressi del civico 111. All’interno della via, sono inoltre state previste opere di fresatura e stesura di nuovo tappetino d’usura bituminoso. Per la 'Piazzetta' dopo la strettoia, sono state previste opere di rimozione totale della pavimentazione attuale deteriorata d’asfalto e fornitura e stesa di uno strato di binder con nuovo tappetino d'usura di finitura. Nell’occasione sono previsti anche interventi manutentivi al sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Il lato destro iniziale vedrà la costruzione di un marciapiede. Come sul lato opposto, i marciapiede esistenti saranno invece oggetto di riasfaltatura con ribassamenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Piazza Gasparri non subirà modifiche strutturali. Le parti a parcheggio bitumate saranno riasfaltate, le parti pavimentate e la scala vicino all’edicola saranno risistemate, mentre per quanto riguarda il muretto di contenimento sul confine tra piazza Gasparri e via Firenze saranno rimesse a nuovo cimase e ringhiere metalliche. Nelle aiuole è stata prevista la sostituzione di tutti i cordonati di delimitazione, mentre nel 'Viuzzo' è stata prevista la riqualificazione della pavimentazione bituminosa.

In via delle Fonti, invece, è stata prevista la sostituzione del tratto finale della fognatura delle acque meteoriche, oltre all'installazione di nuove griglie di raccolta. Le parti pavimentate saranno demolite e rifatte, comprese le scalinate. Previste fra l'altro la sostituzione di cimase e parapetti metallici lungo i bordi prospicienti la strada, la sostituzione dei cordonati delle aiuole e delle colonne in mattoni in corrispondenza della scalinata sul 'Viuzzo'. L'intervento sarà anche l'occasione per riqualificare il manufatto della fonte.

