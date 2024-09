Use Rosa Scotti: l'amichevole si fa, ma col Nico Basket

Non appena ha letto che l'amichevole con Livorno era saltata, la dirigenza di Nico basket ha contattato quella dell'Use per dare la propria disponibilità per un'amichevole. Mercoledì sera alle 20, così, l'Use Rosa Scotti sarà in campo al Pala Sammontana per affrontare la formazione che milita nel campionato di serie B e per presentarsi ai tifosi, curiosi di vedere all'opera le tante ragazze nuove arrivate per questo campionato