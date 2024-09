Alcol a minorenni, il Questore di Lucca chiude il locale per 15 giorni

Durante un controllo in un noto locale della periferia di Lucca, le forze di polizia hanno assistito alla somministrazione di bevande superalcoliche a due giovani avventori, poi risultati minorenni.

A seguito di questi accertamenti, il Questore di Lucca Edgardo Giobbi ha firmato un decreto che impone al locale di restare chiuso per 15 giorni. In passato lo stesso esercizio commerciale, molto frequentato dai giovani, era stato segnalato per aver superato di gran lunga la capienza limite.