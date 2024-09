Lavori reparto dialisi dell’ospedale di Pontedera, la Lega: "Lavori termineranno entro un mese"

"A seguito di varie sollecitazioni da parte di cittadini, avevamo, già nel maggio scorso, presentato un atto in cui chiedevamo lumi sulla conclusione dei lavori riguardanti il reparto dialisi dell’ospedale di Pontedera - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - Nel contesto della presentazione del Piano socio-sanitario, avevo, poi, riproposto un altro documento in merito, poi bocciato con la promessa che della questione se ne sarebbe parlato nell’ambito della specifica Commissione".

"Ebbene, quest’oggi, finalmente dalla dirigenza Asl ci arrivano rassicurazioni nel senso che, a loro dire, i lavori termineranno entro un mese e dopo i necessari collaudi il tutto sarà operativo. Prendiamo, ovviamente, per buono quanto a noi riferito, ma, comunque, continueremo a monitorare la questione, verificando che, stavolta, il cronoprogramma venga pienamente rispettato; i dializzati non possono più aspettare-conclude la rappresentante della Lega"