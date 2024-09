Nidi gratis per 55 famiglie a Montespertoli

Sono cinquantacinque le famiglie che potranno usufruire dei nidi gratis a Montespertoli. Dalla Regione sono arrivati 105.768,26 euro per l'anno educativo 2024-25. Saranno divisi tra il nido d’infanzia comunale “Maria Grazia l’Aquilone” e il nido privato accreditato “Il Paese dei Balocchi”.

Il primo prenderà 67.230,10 euro, sono state inoltre accolte quarantaquattro richieste; il secondo beneficerà di 38.538,16 euro e le richieste accolte sono state undici.

Daniela Di Lorenzo, assessora all'istruzione, commenta: "Grazie ai fondi regionali, 55 bambine e bambini potranno frequentare il nido senza gravare eccessivamente sulle finanze familiari. Questo rappresenta un passo significativo verso una migliore conciliazione tra vita familiare e lavoro, offrendo ai nostri piccoli cittadini le migliori opportunità di crescita. Con la riapertura dei nostri nidi, desidero augurare un buon anno educativo a tutte le famiglie e ai bambini".

Le risorse assegnate saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Montespertoli e della Regione Toscana, garantendo così un controllo puntuale dell’utilizzo dei fondi.

Il decreto pubblicato dalla Regione Toscana elenca dettagliatamente le domande accettate, con l’indicazione della retta mensile segnalata dalle famiglie, del bonus INPS (se spettante), delle eventuali agevolazioni comunali e degli sconti coperti dalla Misura “Nidi Gratis”, oltre al contributo complessivamente assegnato per il periodo da settembre 2024 a luglio 2025. Per quanto riguarda le domande non ammesse, il decreto specifica le motivazioni del mancato accoglimento.