Toscana Pride a Lucca, divieti e modifiche a traffico e parcheggi

In occasione del Toscana Pride che si terrà a Lucca il prossimo sabato 7 settembre l'amministrazione comunale ha predisposto tutte le misure necessarie allo svolgimento della manifestazione per le strade della città secondo in percorso concordato. Il corteo partirà da piazzale Risorgimento e si dirigerà a ovest in viale Cavour, poi viale della Repubblica, ingresso nel centro storico da Porta San Pietro, svolta ad est in via Francesco Carrara, poi transiterà lungo tutta la lunghezza di corso Garibaldi fino alla rampa del baluardo San Paolino. Il corteo sfilerà quindi sulle Mura urbane fra il baluardo San Paolino e quello San Donato e scenderà in piazzale San Donato dove, davanti all'Ufficio di informazione e accoglienza turistica sarà collocato il palco.

Per questo motivo è in via di pubblicazione un'ordinanza che dispone il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 di sabato 7 settembre fino alla fine delle operazioni di pulizia dopo la manifestazione in via Montanara, viale Cavour, piazzale Boccherini, piazzale Umberto I, Viale Regina Margherita, nel tratto est di via Francesco Carrara, piazzale San Donato (zona antistante l'ufficio accoglienza turistica) e in piazzale Verdi; inoltre nello stesso giorno e orari divieto di sosta con rimozione per i velocipedi nelle rastrelliere di piazzale San Donato (nei pressi dell'accoglienza turistica, Museo della Zecca e sulle Mura urbane nel tratto interessato dal passaggio del corteo e in corso Garibaldi).

Sabato 7 settembre dalle ore 8,00 fino alle ore 6.00 di domenica 8 settembre divieto di sosta con rimozione in tutto corso Garibaldi e in piazza della Caserma. Dalle ore 13.00 di sabato 7 settembre fino alla fine delle operazioni di pulizia dopo la manifestazione, divieto di transito veicolare in viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro, nel tratto est di via Francesco Carrara, in corso Garibaldi, sulle due rampe del baluardo San Paolino, sulle Mura fra baluardi San Paolino e San Donato compresa la rampa di quest'ultimo. Divieto di transito per i velocipedi a quattro ruote su tutti i tratti delle mura interessati dal passaggio del corteo.

Il traffico della circonvallazione proveniente da viale Carducci e dalla zona della stazione ferroviaria sarà interrotto solamente dalle ore 16.00 alla fine della pulizia delle aree dopo il passaggio del corteo. Per garantire il transito dei veicoli fra le ore 13.00 e le ore 16.00 sarà istituita un'inversione di marcia (direzione nord-sud) in via Montanara e doppio senso di circolazione nel tratto ovest di viale Cavour ma i mezzi sopra le 3,5 tonnellate provenienti da viale Giusti dovranno trovare un percorso alternativo.

Parcheggi per residenti in centro storico – dalle ore 22 di venerdì 6 settembre fino alle ore 10.00 di domenica 8 settembre le sbarre del parcheggio Cittadella saranno alzate per consentire parcheggio residenti nel centro storico e abbonati (con esposto permesso o abbonamento).

