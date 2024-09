Il cagnolino Jhonny ha trovato una famiglia al Giardino dell’Amicizia

Ottime notizie dal Giardino dell’Amicizia di Ponte a Moriano, lo spazio dedicato al supporto per l’adozione di cani del territorio in cerca di una famiglia. Una iniziativa coordinata e sostenuta da LAV Lucca, in collaborazione con la Scuola Cinofila ‘In alto le Code’ e l’associazione ‘Sos Animali e Ambiente Onlus’.

Grazie all’impegno di queste realtà, il cagnolino Jhonny, un dolcissimo meticcio di 3 anni, ha trovato la famiglia perfetta per lui nei giorni scorsi. I volontari di LAV Lucca e le educatrici della Scuola Cinofila hanno accompagnato la famiglia nel percorso di adozione e inserimento, tenendo conto anche delle caratteristiche e della personalità del docile cagnolino. Un lavoro scrupoloso e attento, che testimonia il costante impegno messo in campo dalle associazioni, supportate dal Comune di Lucca e dall’assessore alle politiche animali Cristina Consani, che si è anche recata nelle scorse settimane al Giardino dell’Amicizia per l’inaugurazione dello spazio.

“Siamo veramente felici per il cagnolino Jhonny e anche per la sua nuova famiglia – dichiara l’assessore Cristina Consani - Il Giardino dell’Amicizia così come le numerose iniziative messe in campo dalle associazioni di settore, potrà certamente rappresentare una concreta possibilità di riscatto per tutti gli animali che vivono in una situazione di disagio e che potranno finalmente trovare padroni affettuosi e una sistemazione adeguata”.

Fonte: Ufficio Stampa