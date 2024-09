Marina di Pisa, concentrazioni di alga Ostreopsis oltre i limiti stabiliti: il Comune invita a fare attenzione

A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat sul litorale pisano è stata rilevata una concentrazione della microalga “Ostreopsis ovata” superiore a limiti stabiliti nel tratto di costa che si trova in corrispondenza di Via delle Repubblica Pisana, a Marina di Pisa.

Si tratta di un valore che non rende necessaria, al momento, alcuna misura di intervento. Per precauzione, in attesa di ulteriori campionamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni, il Comune di Pisa invita comunque i soggetti affetti da patologie respiratorie quali asma, enfisema o bronchite cronica e quanti hanno già avvertito in spiaggia o nelle zone vicine i sintomi e i segni sopra indicati, a porre particolare attenzione nell’accesso all’arenile e alle aree prospicienti (fino a 100 metri).

Ulteriori informazioni sui monitoraggi effettuati da ARPAT per misurare la concentrazione di alga Ostreopsis ovata nelle acque marine sono consultabili a questo link: https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/acqua/balneazione/ostreopsis-ovata/dati-monitoraggio/ostreopsis-ovata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa