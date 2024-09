PisaBrickArt2024, decima edizione il 7 e 8 settembre agli Arsenali Repubblicani

Sabato 7 e domenica 8 settembre (dalle 10 alle 19, ingresso gratuito) gli Arsenali Repubblicani accolgono i mattoncini più famosi del mondo. Un evento dedicato a tutti gli appassionati di LEGO® organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con OrangeTeam LUG. La formula del PisaBrickArt2024 è quella collaudata delle scorse edizioni: esposizioni, laboratori, talk di appassionati e professionisti, tanto divertimento per grandi e piccini.

2È una grande soddisfazione riportare a Pisa un'esposizione così importante - ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini – per di più in una cornice straordinaria come quella degli Arsenali Repubblicani, in occasione del decimo anniversario dell'attività degli appassionati pisani dei famosi mattoncini danesi. Si conferma l'indirizzo adottato dall'Amministrazione comunale, ovvero quello di sostenere e provare a valorizzare in modo particolare le iniziative di "origine" specificamente pisana".

"Pisa Brick Art ha, per di più, una forte valenza culturale e trasmette un importante messaggio sociale – prosegue Bedini – visto che propone un modello di gioco che oggi è da salvaguardare e da promuovere per le nuove generazioni, in contrasto alla prevalenza del divertimento nella sua forma unicamente digitale. Oggi, rispetto ai decenni passati, i giovani stanno gradualmente dimenticando le forme di gioco che non coinvolgano i dispositivi digitali, a danno dello stimolo alla fantasia e dell’interazione “in presenza” con i coetanei. La Lego rappresenta l’esatto contraltare del videogame, perché aiuta a stimolare componenti quali la creatività e la manualità e preserva aspetti fondamentali per lo sviluppo come la socialità.

Aver riportato Pisa Brick Art a casa significa quindi offrire di nuovo un evento che ha una grande portata sotto questi aspetti, promuovendo anche la “pisanità”, visto e considerato che molte riproduzioni si rifanno a monumenti e simboli di Pisa, primo tra tutti il nostro amato Campanile".

