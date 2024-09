Professioni sanitarie, all'Università di Siena 590 partecipanti al test per l'ammissione

Si è tenuto il 5 settembre il test per l’ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie triennali dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024/25.

Sono stati 590 i partecipanti alla prova. La convocazione era fissata per le ore 8.45 del mattino presso il complesso didattico San Niccolò a Siena. Alle ore 11 è iniziato il test per l'accesso ai dodici percorsi di studio; cento i minuti a disposizione per rispondere ai quesiti.

Quest’anno sono 436 i posti disponibili destinati ai cittadini comunitari e non comunitari equiparati, e 29 per i cittadini non comunitari residenti all’estero per l’accesso ai corsi: Dietistica, Fisioterapia (Siena, Arezzo e Grosseto), Igiene dentale, Infermieristica (Siena, Arezzo e Grosseto), Logopedia (Siena e Grosseto), Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico (Siena, Arezzo e Grosseto), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Nei giorni e settimane successivi si terranno altre prove per l’ammissione a corsi a numero programmato: il 27 settembre si terrà il test per l’accesso ai due corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie; mentre il 17 settembre si terrà il test di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Dentistry and Dental Prosthodontics “(Odontoiatria erogato in inglese), per il quale fino al 12 settembre (ore 15) sono aperte le iscrizioni al test di ammissione; si accede con il diploma superiore.

Deve invece ancora essere pubblicata la graduatoria per l’accesso al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia. Tutte le informazioni sui corsi a numero programmato sono pubblicate sul sito di Ateneo: www.unisi.it/corsi-numero-programmato.

Sono intanto ancora aperte, fino al 16 settembre, le iscrizioni per accedere al corso di laurea triennale in Biotecnologie.

Mentre è ancora possibile procedere all’immatricolazione, a esaurimento dei posti disponibili, per i corsi triennali in: Scienze biologiche, Chimica e tecnologia farmaceutiche e Farmacia.

Resta fissata al 4 novembre la scadenza per immatricolazione agli altri corsi di laurea triennale ad accesso libero. Tutte le informazioni sui corsi sono pubblicate sul sito di Ateneo www.unisi.it e su OrientarSi orientarsi.unisi.it/studio.

Fonte: Università di Siena