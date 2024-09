Cacciuccata GialloVerde con l'ASD Montespertoli

L’ASD Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, ha organizzato la 10ª edizione della Cacciuccata GialloVerde, che si terrà dall’11 al 15 settembre 2024 presso il Parco Urbano di Montespertoli.

Un’occasione per gustare il cacciucco in un’atmosfera conviviale e festosa. Le serate a cena si svolgeranno nei giorni 11, 12, 13 e 14 settembre, mentre il pranzo sarà servito solo domenica 15 settembre.

Il cacciucco, piatto principe della sagra, è un piatto a base di pesce, propriamente tipico della cucina livornese e viareggina. Una curosità: pare che il suo nome derivi dal turco come italianizzazione della parola küçük, che significa piccolo. Un tempo veniva realizzato con gli avanzi del pesce invenduto mentre oggi comprende non più di 6-7 varietà, incluse alcune considerate pregiate, come la coda di rospo. Trattandosi di una ricetta tradizionale, non mancano varianti e reinterpretazioni.

Il menù della sagra propone anche altri piatti di pesce: frittura di pesce e baccalà alla livornese ma anche verdure e patatine fritte e hamburger.

Venerdì 13 settembre 2024, dalle ore 20:00, si terrà una serata all'insegna della musica con il Music Fest anni '70, '80 e '90, con DJ Set Gianni, per festeggiare il decimo anniversario della Cacciuccata GialloVerde.

Fonte: Comune di Montespertoli