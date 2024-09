Investito mentre attraversa le strisce pedonali, trasportato in codice rosso a Careggi

Grave incidente oggi pomeriggio intorno alle ore 15 sulla via Montalese a Montemurlo all'intersezione con via Torino. Un uomo di 60 anni, residente a Montemurlo, è stato travolto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da un'auto, marca Smart, condotta da un giovane di 24 anni, residente a Pistoia. L'uomo ha fatto un volo di diversi metri ed è poi finito con il volto sull'asfalto, riportando un grave trauma. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia municipale di Montemurlo che sta provvedendo a fare i rilievi e le indagini che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il sessantenne, per le ferite riportate, è stato trasportato all'ospedale di Careggi in codice rosso.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa