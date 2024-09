La ferrovia Firenze Pisa interessata da lavori notturni di rinnovamento

Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana hanno comunicato che da ottobre a dicembre la linea ferroviaria Firenze-Pisa sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria, con rinnovo di

binari sulla tratta Empoli – S. Romano, nella stazione di Empoli e rinnovo dei deviatoi nella stazione di S. Romano da fine settembre a dicembre 2024.

“I lavori in programma – commentano il presidente Giani e l’assessore regionale alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli - determineranno gravi impatti sull’esercizio ferroviario con una modifica significativa delle percorrenze che causeranno rallentamenti a partire da 8 minuti per ciascun treno delle linee Firenze Pisa, Tirrenica e Pontremolese, con qualche eccezione che potrà arrivare fino a 14 minuti, per questo motivo la programmazione dei treni nelle zone interessate sarà rimodulata. Come Regione monitoreremo attentamente l’andamento dei lavori per ridurre il più possibile il loro impatto sui passeggeri e sui loro tempi di percorrenza”.

L’assessore ha poi osservato come interventi di tale impatto sulla circolazione, che rientrano nell’ambito delle manutenzioni programmabili, non derivanti da situazioni di urgenza o

imprevedibilità, dovevano essere effettuati in periodi estivi così da ridurre i disagi arrecati all’utenza e che la comunicazione alla Regione, alle amministrazioni locali e agli stessi utenti avrebbe dovuto essere data con adeguato preavviso.

“I nostri uffici hanno lavorato in queste settimane insieme con Autolinee Toscane per verificare e garantire le corrispondenze con I bus nelle principali stazioni di interscambio – aggiungono - ma tali rallentamenti coinvolgono migliaia di utenti e possono avere effetti rilevanti sui pendolari e sugli utilizzatori della linea. Ferma restando l’esigenza di garantire le attività di manutenzione previste, riteniamo indispensabile che la programmazione di interventi con tale impatto sia effettuata con congruo anticipo ed in modo coordinato tra RFI e Trenitalia, e che siano adeguatamente avvertite le popolazioni interessate".

A questo proposito pochi giorni fa su richiesta dell’assessore Baccelli si è tenuta una riunione alla presenza degli amministratori locali durante la quale Rfi e Trenitalia hanno illustrato i programmi e le sostituzioni previste e i sindaci hanno chiesto la garanzia che i gestori si adopereranno per ridurre i disagi per gli utenti. I lavori, che comportano un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro, tra Empoli e

San Romano interesseranno circa 20 chilometri di linea e inizieranno il 30 settembre, mentre la loro conclusione è prevista per il 3 dicembre, mentre nella stazione di San Romano verranno

sostituiti i deviatoi a partire dal 19 novembre e fino al 22 dicembre. Le attività di cantiere, per cercare di limitare al massimo i disagi, si svolgeranno dal lunedì al

venerdì nelle ore notturne.

Fonte: Regione Toscana