Montopoli e San Miniato parteciperanno al Toscana Pride

Al Toscana Pride saranno presenti anche i comuni di Montopoli in Val d'Arno e San Miniato. Sabato 7 settembre a Lucca si svolgerà la manifestazione simbolo LGBTQIA+ e anche i due comuni del Cuoio hanno dato il patrocinio.

La sindaca montopolese Linda Vanni e l'assessora Kendra Fiumanò con delega al contrasto alle discriminazioni dicono: "Saremo presenti a Lucca per dare una risposta collettiva a omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e odio di genere. Un tema che ci vede impegnate da sempre e che fa parte delle nostre linee di mandato amministrativo. Siamo in prima linea per i diritti civili e contro ogni discriminazione, per cui, oltre a confermare la nostra adesione formale al Toscana Pride, continueremo a fare di tutto per garantire il massimo impegno nel favorire l’accessibilità sociale delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, intersessuali e asessuali, sviluppando azioni positive in tal senso e promuovendo, se necessario, ulteriori atti e provvedimenti amministrativi contro ogni tipo di discriminazione".

Per San Miniato parlano il sindaco Simone Giglioli e gli assessori Matteo Squicciarini ed Elena Maggiorelli: "Patrocinare il Toscana Pride è un dovere imprescindibile per la nostra amministrazione. Questa manifestazione afferma valori fondamentali in cui crediamo fortemente: l’uguaglianza, il rispetto dei diritti civili, la libertà di scelta e la libertà di essere felici Crediamo che sostenere questa manifestazione ed essere presenti alla parata con una delegazione del Comune, sia la dimostrazione di un impegno politico da parte della nostra amministrazione per l’affermazione sul territorio comunale di una cultura del rispetto, che passa anche dal contrasto alle discriminazioni, alla violenza fisica e verbale motivate dall’identità di genere, che ci vede alleati con diverse associazioni del territorio e che ci auguriamo sia sempre più condiviso".