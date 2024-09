La nuova 'Carrucci' di Pontorme apre il 16 settembre, all'avvio dell'anno scolastico

La nuova scuola primaria di via Liguria a Pontorme è pronta a partire al suono della prima campanella. Lunedì 16 settembre inaugura la nuova struttura, intitolata a Jacopo Carrucci, da 5.3 milioni di euro, i cui lavori erano stati avviati nel 2022. Ospiterà dieci aule, nuovissimi laboratori, uno spazio mensa luminoso e aperto, e sarà dotato di uno spazio esterno in collegamento con la scuola secondaria di primo grado Vanghetti. Dal punto di vista energetico, i criteri con cui è stata costruita la scuola la renderanno autosufficiente. L'attuale plesso andrà a sostituire la scuola di Pontorme che si trova lungo via Berni, accanto alla Casa di Riposo ‘Chiarugi’.

Dalle 8.20 studentesse e studenti, docenti e personale Ata faranno il loro ingresso dopo il taglio del nastro alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi e del dirigente scolastico Marco Venturini. Alle 10.30 invece si terranno gli interventi istituzionali alla presenza delle autorità regionali, metropolitane e locali, con l'orchestra della scuola.

"È un'emozione incredibile per me presenziare all'avvio dell'anno scolastico a Empoli, specialmente se coincide con l'avvio di una nuova struttura scolastica - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. In queste settimane abbiamo lavorato sodo con gli uffici, che ringrazio, per chiudere il cantiere e preparare la scuola all’apertura. Ci sarò io a tagliare il nastro ma non posso che ringraziare Brenda Barnini che mi ha preceduto come sindaca e la sua amministrazione comunale per aver reso possibile questa struttura, oltre agli uffici comunali e alla dirigenza scolastica".

"Abbiamo lavorato sodo per mettere a posto tutti i tasselli in vista dell'avvio dell'anno scolastico - commenta l'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti - . Ora è tutto pronto per una nuova avventura per le piccole studentesse e i piccoli studenti empolesi, la scuola di Pontorme sarà un luogo accogliente e formativo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa