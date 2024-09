Villa medicea La Petraia e Giardino mediceo di Castello: visite e laboratori per bambini

Proseguono gli appuntamenti dell'edizione 2024 della rassegna “I giardini della Bizzarria”, l’atteso programma estivo di visite e laboratori per adulti e famiglie della Villa medicea La Petraia e del Giardino mediceo di Castello, parte del nuovo museo autonomo “Ville e residenze monumentali fiorentine” di recente istituito dal Ministero della Cultura, diretto da Federica Bergamini, a cura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana insieme all’associazione Culter, sostenuto da Unicoop Firenze e dal Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate fiorentina 2024.

La rassegna realizzata e coordinata da Marco Mozzo e Giulia Coco con il supporto organizzativo di Stazione Utopia prevede appuntamenti nella Villa medicea della Petraia e nel Giardino della Villa medicea di Castello che offriranno, come di consueto, la possibilità ai visitatori di conoscere con inediti punti di vista e approfondimenti la storia e le collezioni delle Ville e Giardini medicei patrimonio dell’Unesco, dove le testimonianze artistiche dialogano con l’architettura vegetale e lo straordinario patrimonio botanico e naturalistico.

Settembre è il mese delle declamazioni dantesche di Riccardo Pratesi, dei laboratori di danze rinascimentali e barocche a cura di Angelo Paolo de Lucia, dello spettacolare ballo ottocentesco con ballerini in costume d’epoca della “Società di Danza Firenze”, sempre insieme alle repliche dei percorsi narrativi e sensoriali per i più piccoli, delle visite tematiche e degli appuntamenti di living history con il duca Cosimo I de' Medici in persona.

Tutte le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria, informazioni su museitoscana culter stazioneutopia; edu@stazioneutopia.com; mob. 3510800882

I GIARDINI DELLA BIZZARRIA: PROGRAMMA giugno – settembre 2024

GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO

14 SETTEMBRE h. 9,30

LA SCIMMIA E IL SEGRETO DELLE MESCOLANZE

Visita narrata per bambine e bambini (dai 6 ai 10 anni) a cura di Sara Aurigi

Guidati dagli animali della Grotta che dall’epoca di Cosimo I prendono vita di notte e animano il giardino, i bambini scoprono i segreti dell'acqua e della botanica, le curiosità sui frutti e i fiori, le storie dei giardinieri. Attraverso attività di osservazione e deduzione, i partecipanti risolveranno gli indovinelli della scimmia Bizz che in cambio, racconto dopo racconto, regalerà loro i semi della conoscenza.

INGRESSO GRATUITO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

21 e 28* SETTEMBRE h. 9,30

LO ZOO DI PIETRA: LA GROTTA DEGLI ANIMALI E IL SUO GIARDINO

a cura di Marta Baglivo, storica dell’arte e guida turistica

*In occasione delle Giornate europee del Patrimonio la visita si svolgerà in inglese.

Sintesi perfetta di arte e tecnologia, tra i primi esempi storici di grotta artificiale, la "Grotta degli animali" o del Diluvio costituisce una delle testimonianze artistiche principali del Giardino della Villa di Castello. Voluta da Cosimo I de' Medici per il divertimento della corte, progettata dall'architetto e scultore Niccolò Pericoli detto il Tribolo, insieme ad altri artisti che vi hanno lavorato nel corso della prima e della seconda metà del Cinquecento, ha nel corso dei secoli alimentato l'immaginario di artisti, viaggiatori e letterati a partire da Giorgio Vasari che ha preso parte alla sua realizzazione. La visita guidata intende ripercorrere la storia di questo teatro delle acque per rivelarne i suoi segreti e raccontare il suo ruolo all'interno del Giardino della Villa di Castello. *Per ragioni conservative i giochi d’acqua non saranno in funzione, torneranno ad accendersi al termine delle visite del 21 e 28 settembre

Alla fine delle visite di settembre saranno anche in funzione i giochi d’acqua.

VILLA MEDICEA LA PETRAIA

21 SETTEMBRE h. 9,30

IN VIAGGIO CON BOMBO FRA SUONI E PROFUMI

visita narrata per bambine e bambini (dai 3 ai 6 anni) a cura di Sara Aurigi

Percorso sensoriale in più tappe in cui un piccolo Bombo accompagnerà i bambini alla scoperta dei misteri del giardino della villa di Petraia. Attraverso attività sensoriali, i giovani visitatori faranno un viaggio nel tempo che li condurrà tra i suoni e i profumi dell’epoca in cui Vittorio Emanuele e la Bella Rosina abitavano la villa.

28 SETTEMBRE *in occasione delle Giornate europee del Patrimonio

h. 16

FAMELICA, la Divina commedia tutta d'un fiato vol. 2 a cura di Riccardo Pratesi



La declamazione integrale di una selezione di Canti della Divina Commedia detti a memoria da Riccardo Pratesi, fisico, docente di matematica, storico della scienza e cultore di Dante e della sua opera.

28 SETTEMBRE h. 20 *in occasione delle Giornate europee del Patrimonio

BALLO OTTOCENTESCO a cura della Associazione “Società di Danza Firenze” ​

LE PRENOTAZIONI APRIRANNO 30 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO

Uno spettacolare ballo ottocentesco nel cortile di Villa La Petraia. Qui coppie di ballerini in costume daranno vita alla rivisitazione del celebre ballo organizzato il 1 settembre del 1872 in occasione del fidanzamento di Emanuele, conte di Mirafiori e figlio del re Vittorio Emanuele II e di Rosa Vercellana, con Blanche De Larderel.

GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO

28 SETTEMBRE h. 10 *In occasione delle Giornate europee del Patrimonio

DANZE COLTE E POPOLARI TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO

Laboratorio di danza a cura di Angelo Paolo de Lucia

LE PRENOTAZIONI APRIRANNO 30 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO

Da puro divertimento nel periodo medioevale, dal Quattrocento la danza diventa un evento pubblico, che codifica rapporti sociali e relazioni sia all’interno della corte sia tra i vari potenti, da semplice divertimento popolare diventa così un perfetto codice comportamentale impartito alla nobiltà. I partecipanti sperimenteranno i passi della “carola”, della “farandola” e del “branle”, danze di derivazione popolare, con la “pavana” verranno eseguiti dei passeggi tipici del corteggio del XV e del XVI secolo; per arrivare infine all'elaborazione di una danza coreografica militare detta Le Buffon, con la quale simulare colpi di scherma su tempi musicali ben precisi.

​29 SETTEMBRE h. 11 * in occasione delle Giornate europee del Patrimonio

A SPASSO CON COSIMO

Il duca Cosimo I de' Medici racconta le meraviglie del giardino della (sua) villa di Castello

Visita – spettacolo a cura di Francesco Gori, attore e storico dell'arte

LE PRENOTAZIONI APRIRANNO 30 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO

Anno del Signore 1556, Cosimo I de' Medici è al culmine del suo potere, ha da poco sottomesso la Repubblica di Siena e gettato le basi per la creazione del Granducato di Toscana. Nel frattempo, gli artisti della sua corte hanno portato a termine un'impresa mai tentata prima: tradurre il suo ambizioso progetto politico nelle forme del giardino della sua Villa di Castello, il primo giardino all'Italiana della storia. In una sera di fine estate, di ritorno dalla sua battuta di caccia pomeridiana, il duca Cosimo accoglierà gli ospiti tra le meraviglie del suo Giardino, tra statue, fontane, grotte e la più importante collezione al mondo di agrumi in vaso, e illustrerà loro la sua visione in cui arte, scienza e politica diventano tutt'uno.

Fonte: Ufficio Stampa