Ars Genius: l'istituto bilingue di Prato pronto ad iniziare il nuovo anno scolastico

È iniziato all'insegna delle novità l'anno scolastico 2024/2025 ad Ars Genius, il primo istituto bilingue (primaria e medie) di Prato. Dopo avere recuperato gli spazi in precedenza occupati dal liceo Livi, la scuola primaria si è potuta ampliare sia in termini di numero di classi e bambini, che come grandezza delle aule. In ogni classe, ricordiamo, ci sono al massimo 15 studenti e adesso la primaria ha un ingresso dedicato. Durante l'estate il restyling nell'istituto è stato complessivo e si è anche potenziata l'offerta sportiva fra palestra (dove potere giocare a pallavolo, pallacanestro e badminton) e palestrina con il tatami (dedicata alle arti marziali). Grande cura è stata data anche allo spazio esterno della scuola. Il giardino è stato rinnovato con panchine, sedute, un palco per recite, esibizioni e spettacoli. Senza dimenticare l'area relax. Insomma, uno spazio fra divertimento, tempo libero e dialogo, dove anche i genitori possono trascorrere dei momenti in compagnia in attesa dell'uscita da scuola dei loro figli. Gli studenti hanno realizzato anche alcuni murales, così da esprimere il loro lato artistico, con richiami a edifici italiani, cinesi ed europei, raccontando nel migliore dei modi la filosofia internazionale dell'istituto.

Fra le novità va inserito il nuovo ingresso dedicato alla scuola media, il restyling dello spazio mensa, e l'entrata in funzione della cucina, che consente di preparare sul posto i piatti per gli studenti. Fra i progetti che si concretizzeranno nel prossimo futuro ci saranno anche la realizzazione di un piccolo campo di calcetto e di un campetto da basket. “La nostra è una scuola in continua evoluzione, che accoglie un numero sempre maggiore di bambini e famiglie e che quindi cerca di offrire un servizio sempre più di livello – spiegano da Ars Genius -. Le idee sono tante, così come il desiderio di crescere, cercando di diventare sempre di più un punto di riferimento in Toscana per tutte quelle famiglie che vogliono avviare i loro figli al percorso bilingue”.

A proposito dell'offerta scolastica, ad Ars Genius nella primaria si insegnano italiano, inglese e cinese. Alle medie viene introdotto anche il tedesco. Quest'anno ci sarà inoltre una particolare attenzione all'arte, alla musica e verranno creati sia una piccola orchestra che un coro. Un modo per sviluppare ogni tipo di potenzialità e talento di bambini e ragazzi.

Fonte: Ufficio Stampa