Il Tenente Colonnello Giovanni Mennella lascia il reparto operativo dei carabinieri di Pisa

Comandante, per 5 anni, del reparto operativo dei carabinieri di Pisa, il Tenente Colonnello Giovanni Mennella, oggi, lascia la Toscana ed andrà ad assumere un

nuovo incarico di comando nella Capitale.

Nella storica caserma “Sandulli Mercuro”, sede del comando provinciale carabinieri di Pisa, il Colonnello Mauro Izzo, ha ricevuto l’ufficiale per un saluto

di commiato ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni a Pisa.

L’Ufficiale Superiore, 44enne, ha intrapreso la carriera militare nel 1995, presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli ed ha poi frequentato, dal 1998 al 2003, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al termine della quale è stato trasferito al 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia e dopo, un periodo di impiego in Iraq - a Nassiriya - quale Comandante di Plotone presso il Reggimento MSU, dal 2004 ha operato in incarichi di comando nell’Arma territoriale, presso diversi reparti in Sicilia (Nucleo Operativo e Radiomobile di Sciacca – AG, Compagnia di Messina Centro e Reparto Operativo di Enna), oltre ad un pregresso incarico in Toscana, quale Comandante di Compagnia a Figline Valdarno - FI, da capitano.

Durante il periodo di comando del Reparto Operativo di Pisa,

Dal settembre 2019 ad oggi è stato Comandante del Reparto Operativo di Pisa garantendo la continuità dell’azione operativa dei Nuclei dipendenti ed ha coordinato, tra l’esecuzione delle operazioni “HOAX” e “KANUN” (attività investigativa in ordine all’efferato condotte dal Nucleo Investigativo.