Maltempo in Toscana. Allerta estesa anche a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena

La Regione Toscana ha modificato il Bollettino di criticità: giallo per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore e temporali forti dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00 di domenica 8 settembre che si modifica in arancione dalle ore 20:00 alle ore 06:00 di lunedì 9 settembre 2024 valido anche per i comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena oltre che per i Comuni di Cetona, San Casciano Bagni, Sarteano, Trequanda e Pienza come precedentemente comunicato.

Si ricorda che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha attivo il Centro Intercomunale di Protezione Civile che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità in atto. Questi i numeri da contattare, attivi 24 ore su 24: numero verde: 800 913648; reperibilità: 3204345803.

Maggiori informazioni e approfondimenti sul meteo sul sito della Regione Toscana: www.cfr.toscana.it

Fonte: Unione Comuni Valdichiana Senese