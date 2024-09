Aggressioni sanitari, Cordone (Lega): "Ospedale San Giuseppe e REMS luoghi a rischio. Servono controlli"

Marco Cordone interviene nuovamente sui temi della Sicurezza negli Ospedali e nelle Strutture sanitarie, dopo aver sollevato in agosto il problema delle aggressioni al Personale sanitario, e nella fattispecie nel Reparto psichiatria dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli per cui ha richiesto una vigilanza rafforzata, e un'altra richiesta fatta il 26 agosto, con cui richiese l'inserimento dell' Ospedale San Giuseppe (Pronto soccorso e Reparto psichiatria) nella mappatura dei luoghi sanitari a rischio della Regione Toscana:

"Alla luce di quanto appreso attraverso la stampa locale, in merito alla riunione svoltasi lo scorso venerdì 23 agosto in Prefettura a Firenze, sulla Sicurezza negli Ospedali, consesso che tra l'altro ha definito che le Aziende sanitarie e ospedaliero universitarie in primis-secondo quanto previsto dalle normative, debbano mappare i luoghi maggiormente a rischio, tra cui i Pronto soccorso e i servizi psichiatrici territoriali, i quali hanno bisogno di essere presidiati (tale mappatura, sembra sia stata presentata i primi di settembre in Consiglio Regionale), ribadiamo che tra questi luoghi a rischio, senza ombra di dubbio debbano essere considerati anche il Pronto soccorso ed il Reparto di psichiatria dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli, oggetto sia nel febbraio del corrente anno che circa 20 giorni fa, (16-19 agosto) della furia senza controllo di pazienti psichiatrici. Inoltre, altro capitolo da non sottovalutare è quello delle Rems (residenza per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza), dove solo personale sanitario sovrintende ad internati socialmente pericolosi che scontano Misure di Sicurezza detentive; ricordiamo che nella zona del Pozzale a Empoli e' ubicata una delle due REMS esistenti in Toscana. Nelle REMS che hanno sostituito gli OPG (Ospedale psichiatrico giudiziario), occorre un presidio di Polizia Penitenziaria perché solo il personale sanitario non è sufficente a compiti dove occorre anche la vigilanza armata (nell'OPG di Montelupo Fiorentino era presente la Polizia Penitenziaria). Questi sono problemi che interessano tutti ma in particolare il territorio dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno, da Montelupo Fiorentino, ad Empoli per arrivare a Fucecchio. Inoltre, con il Consigliere Regionale Giovanni Galli dell'apposita Commissione sanità del Consiglio regionale, raccogliamo l'accorato appello dell'Ordine dei medici della Provincia di Firenze e del Sindacato che giustamente chiedono più sicurezza e rispetto per i medici, spesso oggetto di episodi incresciosi".

Marco Cordone

ViceSegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier e figlio di una vittima di un criminale psichiatrico