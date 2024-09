Albero cade in viale Matteotti a Firenze, danneggiata un'auto

Questa mattina è stata segnalata alla centrale della Polizia Municipale la caduta di un albero in Viale Matteotti, con danni ad un veicolo in sosta. L'albero, appartenente alla specie del Liriodendron tulipifera (comunemente detto albero dei tulipani) ha un diametro di circa 35 centimetri. La pianta è interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dall’Amministrazione, secondo il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura. L’ultimo monitoraggio risale ad aprile 2023 e in quell’occasione l’albero era stato inserito nella classe B (pericolosità bassa con fattore di sicurezza naturale dell’albero che non risultava ridotto) con indicazione di eseguire una nuova valutazione a distanza di 2 anni (già programmata per il prossimo aprile 2025). Sul posto è intervenuta la polizia municipale, i vigili del fuoco e gli agronomi della Direzione Ambiente, che stanno valutando anche il possibile impatto sull'evento delle condizioni metereologiche emergenziali delle ultime ore