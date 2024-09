Allenatore avversario lo atterra mentre è lanciato a rete: il video diventa virale

A Pontassieve, durante una partita di Promozione toscana, l'allenatore del Subbiano è entrato in campo e ha atterrato l'attaccante avversario con un tackle in scivolata mentre questo era lanciato a rete. Il gesto, che ha interrotto un'azione promettente, è stato ripreso e il video è diventato virale.

Le immagini sono state postate anche sul profilo della società ASD Pontassieve Calcio:

Guidotti ha ricevuto un cartellino rosso e ha chiesto scusa per l'incidente. Il gesto sarà considerato antisportivo e potrebbe comportare una pesante squalifica. La società del Subbiano ha accettato le scuse del tecnico e non prevede provvedimenti contro di lui. La partita è finita 0-0.

Il Subbiano, attraverso una nota, si dichiara "dispiaciuta e si scusa per quanto accaduto ieri": "Certi episodi - si legge - non dovrebbero verificarsi e di sicuro i primi ad esserne rammaricati siamo noi. La domenica siamo tutti sportivi che vanno a vedere una partita di Dilettanti per passione (non dimentichiamolo). Procurarsi un vantaggio di gioco in questo modo non è giusto e merita (come in parte è già stato) di essere punito. Siamo però altrettanto convinti che l'episodio non sia da etichettare come violento e siamo altrettanto convinti che il nostro mister Guidotti sia il primo ad esserne dispiaciuto. Poche altre parole. E speriamo anche in un abbassamento dei toni che, in questo momento, hanno preso una piega sgradevole almeno quanto l'episodio stesso".