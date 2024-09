Avvicendamenti dei funzionari alla Questura fiorentina

Avvicendamenti alla Questura fiorentina: il Commissario Capo Vanessa Pellegrino Monti, da Portavoce del Questore della provincia di Firenze è stata assegnata alla Squadra Mobile del capoluogo toscano. Al controllo del territorio verrà invece assegnato un Funzionario da oggi a Firenze.

Si tratta del Commissario Capo Alessio Del Gigia, con alle spalle già un’importante e specifica esperienza lavorativa, avendo diretto le “pantere” della Polizia di Stato di Livorno. Sostituisce il Commissario Capo Claudio Basagni, assegnato all’Ufficio Immigrazione di via della Fortezza.

Traferita invece a Roma il Commissario Capo Francesca Porcu, dopo il suo ultimo incarico proprio all’Ufficio Immigrazione. Anche lei aveva lavorato, come prima assegnazione, come Funzionario addetto delle volanti di via Zara.

Trasferito infine dal Commissariato fiorentino di San Giovanni all’Ufficio Personale della Questura, il Commissario Antonio Luigi Fracasso. Il Questore Maurizio Auriemma ha ricevuto questa mattina il dottor Del Gigia al quale ha dato il benvenuto a nome di tutta la Polizia di Stato fiorentina.

La dottoressa Porcu ha salutato invece la città gigliata la scorsa settimana alla volta della Capitale. A tutti i nostri Funzionari i migliori auguri per i loro nuovi incarichi e per il futuro nella Polizia di Stato.