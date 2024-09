Baby Sitter in ostetricia e ginecologia, il servizio delle volontarie di Avo al San Giovanni di Dio

Le pazienti che si recano in visita ginecologica con bambini piccoli spesso hanno bisogno di qualcuno che faccia attenzione ai loro piccoli in uno spazio dedicato. È nata così da questa esigenza di cui si sono fatti promotori i medici ginecologici Claudio Meloni, direttore della struttura Ginecologia e Ostetricia del San Giovanni di Dio e Laura Falchi, ginecologa e dirigente medico della stessa struttura, la richiesta ad AVO (Associazione Volontari Ospedalieri onlus) di istituire un servizio di baby sitter presso il reparto. L’esigenza è stata accolta da alcune volontarie Avo che già da alcune settimane svolgono il servizio e spontaneamente, pur non senza difficoltà considerato il numero di volontari e i molti impegni quotidiani, hanno voluto essere d’aiuto per le mamme in visita al reparto.

"Ringraziamo sentitamente chi fa volontariato – ha sottolineato il direttore dell’ospedale, Simone Naldini - anche per l'attenzione, la sensibilità e la visione verso situazioni che vanno oltre l'assistenza diretta o l'orientamento/accompagnamento ai pazienti e che tutelano un aspetto di vita sociale così importante come la maternità. È nostra intenzione strutturare questo servizio anche per altri aspetti che coinvolgano mamme che hanno necessità di altre prestazioni o servizi oltre al materno-infantile".

A turno nel corso della settimana le volontarie si alterneranno nel far compagnia ai bambini intrattenendoli con disegni, letture, giochi e pupazzi. Avo presso l’ospedale San Giovanni di Dio svolge già attività di assistenza ai degenti e di orientamento-accompagnamento.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa