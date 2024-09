Bambina di 18 mesi cade in piscina, è grave

Una bambina di 18 mesi è in prognosi riservata al Meyer dopo essere caduta in una piscina a Foiano della Chiana. Tutto è accaduto questa mattina (lunedì 9 settembre) intorno alle 10.30. Secondo quanto si apprende la bambina, di origine israeliana, in vacanza con la famiglia in un agriturismo in Valdichiana, sarebbe sfuggita al controllo dei genitori e sarebbe caduta in piscina in una struttura ricettiva. Soccorsa, la piccola è stata sottoposta a massaggio cardiaco. Una volta sul posto i sanitari inviati dal 118 hanno provveduto a stabilizzarla e a trasportala con il Pegaso al Meyer di Firenze dove è arrivata in codice rosso. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.