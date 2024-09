Cade da circa tre metri mentre puliva un lucernaio: grave una 44enne

Una donna di 44 anni è grave dopo essere caduta da circa tre metri mentre puliva un lucernaio in un appartamento a Castiglione della Pescaia. La donna è precipitata su un'auto parcheggiata e ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena. Era salita sul tetto dell'edificio per eseguire la pulizia quando è caduta. L'allerta è stata immediata, con l'ambulanza della Croce Rossa e l'elisoccorso Pegaso che l'hanno trasportata a Siena.