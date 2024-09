Colpi d'arma da fuoco a Livorno, carabinieri arrestano 24enne con pistole

I Carabinieri di Ardenza e del NORM di Livorno hanno arrestato un 24enne di Livorno con precedenti, dopo un intervento notturno in via Oberdan. Segnalazioni di esplosioni avevano portato i militari sul posto, dove hanno trovato il giovane in stato di agitazione e con un revolver Colt Cobra cal. 38 special, risultato rubato. Durante la perquisizione sono stati trovati altri proiettili, una somma di denaro di dubbia provenienza, oltre 13mila euro, e un secondo revolver anch'esso rubato. Il giovane è stato arrestato per ricettazione e deferito per esplosioni pericolose. Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l'arresto e confermato la misura del carcere.