Si sposano, poi in abiti nuziali fanno spesa alla Coop: la divertente trovata a Castelfiorentino

Oggi sposi Daniele e Lisa. Il matrimonio si celebra a Santa Verdiana, il ricevimento è a Montaione. In mezzo, una puntatina alla Coop di Castelfiorentino per fare la spesa.

Ebbene sì, Daniele Pitruzzella e Lisa D'Urso, due trentenni castellani, sono convolati a nozze sabato 7 settembre e subito dopo l'uscita dalla chiesa sono andati alla Coop di via Da Vinci assieme a testimoni e damigelle. Lì sono state scattate le foto del matrimonio - le foto non ufficiali, s'intende... - che, pubblicate su Facebook, hanno reso Daniele e Lisa due star del gruppo 'Sei di Castelfiorentino se...' e anche delle bacheche dei loro amici.

Non capita tutti i giorni di vedere uno sposo che cammina tra i surgelati, così come non capita nemmeno di vedere una donna con l'abito bianco che sceglie la frutta di stagione. "Tutto è nato come scherzo. I miei amici sanno che io sono uno a cui piace fare la spesa, sempre alla ricerca delle offerte, per questo ci hanno portato lì" racconta Daniele Pitruzzella, ancora divertito dalla trovata. E pensare che né lui né la moglie sapevano niente: "Mia sorella mi ha dato un biglietto con scritto 'E ora gli sposi vanno a fare la spesa' e noi ci siamo rimasti di sasso. Poi però posso dire che è stato bellissimo, davvero".

Daniele e Lisa si sono mossi tra gli scaffali vestiti di tutto punto: "La gente era inizialmente basita, sembrava che tutti si fossero bloccati a guardarci. Poi l'atmosfera si è sciolta, siamo rimasti contentissimi. Staff e clientela ci sorridevano e ci facevano gli auguri". In mezzo anche un imprevisto per Daniele: "Ho perso un gemello della camicia, ma per fortuna il personale della Coop lo ha ritrovato e ci ha contattato per ridarcelo".

Peccato solo che da Coop ancora non si sia fatto avanti nessuno, le foto di Daniele Pitruzzella e Lisa D'Urso sembrano quasi il set di uno spot. Il carrello era pieno? "Abbiamo comprato banane, pan di spagna, panna e altro, tutto poi usato dagli ospiti per farci ulteriori scherzi. A ripensarci, è stata una cosa pazza in senso buono" conclude Daniele. Chissà se adesso i novelli sposi andranno a fare la spesa in borghese o ancora in abiti nuziali...