È Stefano Lucà il vincitore del concorso Imago in Villa: a lui una casa nel borgo di Castelnuovo Val di Cecina

Era visibilmente emozionato Stefano Lucà, vincitore della prima edizione del contest Imago In Villa, alla cerimonia di premiazione; il suo ringraziamento commosso, mentre ritirava la chiave della casa che si è aggiudicato nel borgo di Castelnuovo Val di Cecina, è andato al sindaco Alberto Ferrini, al Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo e al pubblico, accorso numeroso per assistere alla cerimonia conclusiva.

Quella di Lucà è stata una doppia vittoria: anche la giuria popolare ha scelto la sua proposta, tra le 15 arrivate in finale, assegnandogli in premio un week end a Castelnuovo Val di Cecina, che lui ha ceduto alla seconda classificata, l’artista Daniela Benedini.

Nell’opera di Lucà, intitolata “I confini dell’arte”, con la quale l’artista ha voluto offrire uno spunto di riflessione sul ruolo dell’artigianato nel panorama culturale delle nostre città, sono stati valutati e apprezzati: la tecnica pittorica, l’effetto trompe l’oeil e l’integrazione con il contesto architettonico circostante.

“Sono molto soddisfatto di questa prima edizione di Imago In Villa” ha dichiarato il primo cittadino, Alberto Ferrini, “Siamo gratificati dalla qualità delle opere, dalla partecipazione del pubblico che è accorso ad ammirare le opere e ad affollare serate organizzate dal Centro Commerciale Naturale. Un ringraziamento va a tutti coloro, e sono veramente tanti, che hanno contribuito in molte forme e modi a dare vita a questo itinerario d’arte per valorizzare Castelnuovo. Per il prossimo anno mi piacerebbe creare eventi che facciano da corollario all’itinerario di visite nel borgo, lungo tutte le tappe delle opere realizzate dai 15 artisti”

E se Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo, con Elisa Fedi alla presidenza, chiusa la prima edizione, si appresta a predisporre quella del 2026 e a ipotizzare eventi collaterali per la stagione 2025, i ringraziamenti e le riflessioni del direttore artistico Vieri Panerai vanno a tutti, dal team organizzativo agli artisti: “Quando abbiamo iniziato ad organizzare questo contest di pittura trompe l’oeil, avevo molte aspettative che, devo dire, grazie a tutti gli artisti che hanno lavorato in modo egregio, sono state ampiamente superate: per la qualità delle opere, per il numero di visitatori e per l’adesione dei media che ci hanno seguiti e sostenuti”

