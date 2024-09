Emergenza Maltempo, concluse in prefettura a Prato le attività del Centro Coordinamento Soccorsi

Si sono concluse stamani in Prefettura le attività del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocato dal Prefetto Michela La Iacona nella serata di ieri, 8 settembre, a seguito delle criticità emerse nel territorio provinciale a causa delle forti piogge che lo hanno colpito. L’interruzione delle precipitazioni ha consentito gradualmente il ritorno alla normalità ed in particolare la ripresa dell’ordinaria viabilità sulle principali arterie stradali. “Il sistema di protezione civile, in tutte le sue componenti, ha dato prova di efficienza e tempestività – ha sottolineato il Prefetto La Iacona – monitorando con costanza ed attenzione l’intero territorio ed intervenendo a supporto della popolazione là dove è stato necessario. Ringrazio tutti – Amministrazioni comunali, Provincia, Regione, volontari, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco - per la professionalità, disponibilità ed impegno assicurati in ore complicate”.

Leggi anche:

Prato: gli interventi messi in atto dall'amministrazione per contrastare il maltempo

A Montemurlo esonda il torrente Stregale: centinaia gli evacuati

Fonte: Prefettura di Prato