Festa del Parco Inclusivo Libera Tutti, un pomeriggio nel segno dell'inclusione e della pace

E' tutto pronto per una nuova edizione della Festa del Parco Inclusivo Libera Tutti di Certaldo. Un'occasione che quest’anno coincide con la Giornata Internazionale della Pace, sabato 21 settembre a partire dalle ore 16 e fino alle 20. La proposta? Un pomeriggio ricchissimo di attività, giochi e laboratori gratuiti e aperti a tutte e tutti, per celebrare, con allegria, i principi di inclusione sociale e collaborazione che da sempre contraddistinguono il Parco, ma anche per dare, tutti insieme, un messaggio di pace e cooperazione.

Tante le associazioni che animeranno la festa con le loro attività. L’associazione Genitori e Amici dell’Istituto comprensivo farà giocare i presenti con le scatole sensoriali per grandi e piccini di Tattomania. Sarà possibile provare dei veri idranti per spegnere gli incendi e vedere cosa fanno i cani da soccorso con i volontari di Prociv Arci, ma anche assistere a una dimostrazione di Baskin, il basket inclusivo, uno sport che possono praticare tutti, donne e uomini con o senza disabilità, grazie alla presenza della squadra Colibrì della Polisportiva il Giglio di Castelfiorentino. Ci saranno Giochi per tutte le età all’insegna delle relazioni intergenerazionali grazie a SPI Cgil e Auser che porteranno anche il laboratorio “Le magiche forbici di Nila”. Quest’anno ritornerà anche il Nido d'infanzia il Girotondo, Cooperativa Arca, con "Architetture in divenire - Il gioco della costruttività con materiali di recupero" adatto a tutte le età e non potranno certo mancare le letture animate, con le volontarie di Nati per Leggere "Letture in armonia al Parco Libera Tutti" per bambini da 0-6 anni e loro famiglie, e Cristina Bartoli, Promocultura, autrice del libro "Novole di pane" Storie Cucite Editrice, lettura animata e percorso tattile per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. Alla festa saranno presenti con i loro stand anche Lions Club e la Confederazione Italiana Agricoltori che porterà al parco dei veri Trattori.

“I muri ci separano gli uni dagli altri, il futuro invece ha bisogno di tutti” è il motto di Misericordia Certaldo che con “I mondi di Certaldo" ci farà scoprire tradizioni di culture lontane attraverso l’esperienza diretta: per questo verranno allestiti un angolo treccine, un angolo per la preparazione del tè e un angolo culinario per la preparazione di un tipico piatto ivoriano.

Quest’anno sarà anche l’anno del debutto della nascente Comunità Educante di Certaldo che, grazie al progetto Viceversa per un modello di educazione circolare, dopo un periodo di formazione e dopo aver incontrato tutti i bambini e le bambine nati nel 2013 a Certaldo, presenterà laboratori e giochi ispirati proprio alle conversazioni con i ragazzi. Questi i titoli: “Mi metto in gioco”, “Mi ri-vesto”, “Trucca-grandi”, "La recita delle Cavalieresse e dei Cavalieri" e “Emozioniamoci a Certaldo”. Ma in questo pomeriggio di festa e stare insieme ci sarà spazio anche per una merenda: saranno presenti il punto ristoro a cura delle volontarie e dei volontari di Croce Rossa Certaldo e Circolo delle Idee, il camioncino del gelato di Fuoribinario e le degustazioni di olio della Confederazione Italiana Agricoltori.

La festa sarà anche il momento per fare il punto sul parco inclusivo e sul suo futuro, anche alla luce della recente stipula del Patto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Tavolo Permanente per il Parco Libera Tutti, a cui appartengono quasi tutte le associazioni che troveremo alla festa. Per l'occasione, saranno infatti presenti il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessora a Riqualificazione urbana - Pace e Cooperazione, Benedetta Bagni.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa