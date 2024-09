Firenze nella top 10 delle 'migliori tarsferte' in Serie A

Un recente studio della Football Supporters' Association (FSA) ha rilevato che oltre il 65% dei tifosi segue almeno una volta la propria squadra in trasferta durante la stagione, con l'11,7% che ne segue 15 o più.

Incuriosito da questi numeri, BonusFinder Italia ha condotto un'analisi per determinare le migliori trasferte per i tifosi, valutando fattori come:

La capienza degli stadi

I prezzi medi dei biglietti del settore ospiti (dati stagione precedente)

Le distanze da percorrere dal centro città e dalla stazione utilizzando Google Maps

Le recensioni dei tifosi riguardo ai servizi dello stadio utilizzando i dati di footballgroundmap: Opzioni di cibo e bevande Atmosfera stadio Strutture all’interno dello stadio Visibilità del campo Sicurezza stadio

I costi medi degli hotel in bassa stagione utilizzando TripAdvisor

L'articolo completo

Le migliori città per i tifosi in trasferta

Pos Squadra Stadio Capacitá stadio Costo medio biglietto ospiti Costo medio parcheggio Voto medio stadio /5 Prezzo medio hotel per notte Punteggio Finale /10 1 Bologna Renato Dall'Ara 38,279 €30 €2 3.70 €141 6.19 2 Cagliari Sardegna Arena 16,416 €30 €1 3.80 €102 6.00 3 Udinese Stadio Friuli 25,132 €25 €1 3.10 €97 5.58 4 Parma Ennio Tardini 22,352 €20 €1 3.50 €96 5.44 5 Lazio Olimpico 72,698 €35 €4 3.40 €264 5.32 6 Roma Olimpico 72,698 €35 €4 3.40 €264 5.32 7 US Lecce Stadio Via del Mare 40,670 €19 €2 3.00 €109 5.10 8 Fiorentina Artemio Franchi 43,147 €30 €2 3.20 €210 4.67 9 Venezia FC Stadio Penzo 11,150 €20 €2 3.00 €288 4.64 10 Napoli Maradona Stadium 54,726 €40 €2 2.80 €138 4.64

Dati completi disponibili qui.

Bologna è al primo posto con il punteggio finale di 6,19 su 10. Il prezzo medio di un biglietto in trasferta allo stadio Renato Dall'Ara è di 30 €. Il costo del parcheggio è in media di 2 € all'ora e, se prevedi di pernottare, gli hotel di Bologna hanno una media di circa 141€ a notte. I tifosi hanno valutato lo stadio con un punteggio di 3,7 su 5, il secondo più alto nello studio.

Il Cagliari si assicura il secondo posto con il punteggio di 6 su 10. La Sardegna Arena offre i biglietti per le trasferte a 30 euro, con una media di 3,8 su 5, la più alta registrata nello studio. Il parcheggio è più conveniente a 1 € all'ora, in media. Per chi sta pensando di pernottare a Cagliari, i prezzi degli hotel si aggirano in media sui 102 euro a notte.

L'Udinese è al terzo posto con il punteggio finale di 5,58 su 10. Lo Stadio Friuli ha una media di 25€ per il prezzo del biglietto in trasferta, con un punteggio dei tifosi di 3,1 su 5. Il costo del parcheggio è anche qui di 1 € all'ora con il prezzo medio dell'hotel di 97 € a notte.

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze si posiziona all'ottavo posto con un punteggio di 4,67 su 10. Ha una capienza di 43.147 posti ed è situato a 4,8 km dal centro città. I tifosi apprezzano la vista dallo stadio (4 su 5) e l'atmosfera vivace (3,5 su 5), ma le strutture ricevono un punteggio più basso (2,5 su 5). Il prezzo medio di una camera d'hotel a Firenze è di 210€, un costo elevato che potrebbe scoraggiare i tifosi in trasferta.

Le città peggiori per i tifosi in trasferta

Pos Squadra Stadio Capacitá stadio Costo medio biglietto ospiti Costo medio parcheggio Voto medio stadio /5 Prezzo medio hotel per notte Punteggio Finale /10 11 Juventus Juventus Stadium 41,507 €30 €18* 3.00 €133 4.50 12 AC Milan San Siro 75,817 €25 €30* 3.00 €228 4.43 13 Inter Milan San Siro 75,817 €25 €30* 3.00 €228 4.43 14 Torino Olimpico Torino 25,300 €25 €3 3.00 €133 4.27 15 Genoa Luigi Ferraris 36,599 €35 €2 3.20 €120 4.24 16 Empoli Carlo Castellani 16,800 €20 €1 2.50 €83 4.03 17 Atalanta Gewiss Stadium 21,300 €25 €6 3.00 €126 3.62 18 Verona Bentegodi 39,211 €40 €3 3.10 €131 3.33 19 Como 1907 Stadio G. Sinigaglia 7,798 €20 €2 3.00 €240 3.28 20 AC Monza Stadio Brianteo 17,102 €35 €10* 2.50 €80 2.75

*Si riferisce al costo dell’intero evento o partita.

Verona si posiziona al 18° posto con un punteggio finale di 3.33 su 10. Lo stadio Bentegodi offre biglietti per le trasferte a 40€ in media, il più alto registrato nello studio. I tifosi hanno valutato lo stadio con un punteggio di 3,1 su 5. Il parcheggio ha un prezzo di 3€ all'ora e, se prevedi di pernottare, gli hotel costano in media circa 131 € a notte.

Como 1907 si aggiudica il 19° posto con il punteggio di 3,28 su 10. Lo Stadio G. Sinigaglia ha la capienza più bassa della lista e offre biglietti per la trasferta a una media di 20 €, con un punteggio dello stadio di 3 su 5. Il parcheggio costa 2 € all'ora, ma i prezzi degli hotel sono piuttosto alti, con una media di 240€ a notte a Como.

AC Monza si posiziona in fondo alla classifica, al 20° posto, con un punteggio finale di 2,75 su 10. Lo Stadio Brianteo offre biglietti per le trasferte a 35 euro, ma la valutazione dello stadio dei tifosi è la più bassa dello studio a 2,5 su 5. Il parcheggio è a 10 € per l'intero evento. Gli hotel a Monza sono più convenienti riscontrati nello studio, con una media di 80€ a notte.