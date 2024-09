Furti e ricettazione, rintracciato alla stazione di Pontedera e arrestato

Rintracciato mentre stava per salire su un treno, è stato arrestato dalla polizia a Pontedera. È successo nel pomeriggio di sabato 7 settembre quando gli agenti del commissariato hanno fermato l'uomo, 32enne di origine marocchina, alla stazione. Nei suoi confronti nei giorni scorsi era stata emessa dal tribunale di Livorno un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in quanto, sebbene fosse già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si era reso responsabile di altri reati contro il patrimonio, consumati lo scorso agosto sia a Follonica che a Pontedera.

Qui la polizia lo aveva rintracciato in centro, con capi di abbigliamento tra cui scarpe e maglie, provento di furto ai danni di un negozio. In questo caso il 32enne era stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione, ed era stato richiesto all'autorità giudiziaria l'aggravamento della misura cautelare con quella della custodia in carcere. Fermato alla stazione, sempre come riportato dal commissariato con sé l'uomo aveva diversi bagagli, per i quali non è escluso dagli investigatori che stesse lasciando la Valdera per sottrarsi all'arresto. Il 32enne è stato infine condotto nel carcere di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.