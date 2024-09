In bici con un'ascia di 34cm, era irregolare sul territorio italiano: denunciato

I Carabinieri di Pisa hanno denunciato un uomo per porto ingiustificato di armi e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il controllo è avvenuto nella mattinata di ieri, quando i militari hanno fermato l'uomo, che si trovava a bordo di una bicicletta. Durante l'ispezione, è stata rinvenuta un'ascia di 34 cm in suo possesso, senza giustificazione plausibile per il trasporto dell'arma.

A seguito di ulteriori verifiche, i Carabinieri hanno scoperto che l'uomo risultava irregolare sul territorio italiano, aggravando la sua posizione legale. L'ascia è stata sequestrata, e l'uomo è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente.