Maltempo a Pisa, sradicata pianta vicino all'asilo nido

A seguito del maltempo di ieri, la Protezione Civile di Pisa è intervenuta per la caduta di un fusto da una pianta radicata in via di Parigi, a fianco dell’asilo nido San Biagio. L’ufficio Verde del Comune stamani ha effettuato un sopralluogo con tecnici di Euroambiente in cui è emerso che si tratta di una pianta di Gleditsia con più fusti germogliati da un unico ceppo, radicata all'interno di un’aiuola di metallo. Uno dei fusti a causa del maltempo si è sradicato, lasciando scoperta una cavità nell’apparato radicale dei fusti adiacenti, che risultano non più resistenti alle sollecitazioni, specie in condizioni di eventi atmosferici avversi, costituendo quindi un pericolo per la pubblica incolumità. Per questi motivi domani la ditta Euroambiente procederà alla rimozione della pianta, per evitare pericoli a persone e cose, anche in considerazione del fatto che la pianta si trova al centro del marciapiede che costeggia l’asilo nido e nelle vicinanze sono presenti scuole dell’infanzia e primaria.