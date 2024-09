Maltempo a Campi, PD chiede chiarimenti: "Intollerabili i toni del sindaco"

Nel pomeriggio di ieri un forte temporale si è abbattuto sulla città e, dopo meno di mezz'ora, un elevato numero di strade del comune si è allagato in maniera importante.

L'acqua è entrata in abitazioni, garage, cantine e negozi di cittadini che hanno rivissuto incubi lontani solo pochi mesi. Legittima la paura e anche la rabbia di chi, già duramente provato, si è chiesto se in questi dieci mesi fognature e caditoie erano state monitorate e ripristinate dopo l'alluvione. Ne chiederemo conto in ogni sede.

Intollerabili, invece, le parole e i toni del Sindaco che, dopo qualche ora, pubblica un video sui suoi canali social per dire che tutti i comuni sono nella stessa condizione e che, quindi, non ci si deve lamentare né cercare responsabilità sfuggendo dunque alle sue. Colpiscono i toni irritati e duri, incompatibili con chi deve guidare e rassicurare una comunità ferita.

Allora ci chiediamo preoccupati: ci sono nella giunta che governa Campi le competenze, l'esperienza, la qualità comunicativa per gestire il prossimo autunno?

PD Campi Bisenzio