Maltempo, divieto di balneazione per 48 ore nel Grossetano

A causa del maltempo che ha colpito il Grossetano, il Comune di Castiglione della Pescaia ha emesso un divieto di balneazione per 48 ore su tutta la costa, incluso Punta Ala, a seguito di forti piogge che hanno innalzato i livelli dei fiumi e trasportato detriti in mare, rendendo l'acqua potenzialmente non salubre. In Maremma, una tromba d'aria ha colpito Manciano, causando danni a tetti, allagamenti e caduta di alberi. Interventi sono stati richiesti in vari comuni, con rinforzi arrivati dai vigili del fuoco di Siena. In alcune zone ci sono stati anche distacchi di energia elettrica.