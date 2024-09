Maltempo Empoli, il punto della situazione

Con il termine dell'allerta meteo arancione nella mattina di lunedì 9 settembre e il diradarsi della perturbazione che ha tenuto banco per tutto il weekend, è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda il maltempo a Empoli.

Innanzitutto, non ci sono state gravi criticità da segnalare. Sin dall'apertura del Coc, nella serata di sabato 7, fino alla tarda serata della domenica, la Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa si è mossa insieme ai dirigenti e agli operai comunali, alla polizia municipale dell'Unione e alle squadre di volontariato per controllare e gestire le emergenze del momento.

Alcune strade sono state chiuse temporaneamente al traffico: pensiamo a via della Motta-via Pietro Lari ad Avane, il sottopasso ferroviario di via Bonistallo e quello di via Arnolfo di Cambio. In centro e a Santa Maria sono state pulite le griglie e le caditoie, con interventi puntuali su piazza Matteotti, piazza Ristori e piazza Gamucci.

Il miglioramento della situazione a partire dalle ore 20 di domenica ha permesso a fossi e torrenti di non esondare e di riportare la viabilità lentamente alla normalità senza altri interventi successivi. Dalla giornata di lunedì la polizia municipale conferma che la viabilità è ripristinata in ogni zona di Empoli.

"Siamo stati pronti sin dalla giornata di sabato per monitorare la situazione su Empoli e, con tutta la Protezione Civile dell'Unione, anche negli altri comuni - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - . Sono stato personalmente in giro per controllare con i miei occhi le situazioni più difficili, ma, grazie all'intervento dei tanti volontari che abbiamo sul nostro territorio, tutte sono state risolte. Questo grazie a un sistema coordinato efficace che ci permette di lavorare in tempo, zona per zona, affrontando ogni emergenza nel dettaglio".